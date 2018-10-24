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Уборка тротуаров, обновление техники и снег: мэр Нижнего Тагила о дорожном хозяйстве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уборка тротуаров, обновление техники и снег: мэр Нижнего Тагила о дорожном хозяйстве

Сегодня, 16:00ТранспортФото: TagilCity.ru
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