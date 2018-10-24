Уборка тротуаров, обновление техники и снег: мэр Нижнего Тагила о дорожном хозяйстве

24 октября в Нижнем Тагиле на территории ООО «Тагилспецтранс» состоялся осмотр техники, которая будет работать на улицах города в течение зимнего сезона.

Прежде всего, я бы сам для себя лично хотел познакомиться с нашим парком автомобилей, который находится в нашем муниципальном гуманитарном предприятии, прокомментировал Владислав Пинаев состоявшийся осмотр техники.

В первую очередь, мэр подчеркнул, что вся имеющаяся техника будет в строю. При этом, если её не хватит, то мэрия найдёт выход.

Объем вывоза снега и уборки дорог будет осуществлен в полном объеме. Сколько бы единиц техники нам не понадобилось, она вся будет в строю, если нам не хватит своих основных сил наших организаций «Тагилдорстрой» и «УБТ-сервиса», техника будет привлечена со стороны. Будут наняты подрядные организации,заверил глава.

Затем Владислав Пинаев отметил необходимость покупки техники, которая убирает тротуары. Дело в том, что в городе началась программа по реконструкции и строительству тротуаров. В частности, в Нижнем Тагиле появились новые общественные территории, которые требуют особого ухода.

Мы строим и вводим в эксплуатацию общественные территории и парки. Они тоже требуют ухода. Сейчас проговорили с руководителем «Тагилдорстроя» о том, что нам необходимо приобрести в этом сезоне пару машин, которые способны производить очистку тротуаров и не портить покрытие.

Также в город в скором времени поступит новый дорожный пылесос. Накануне за него был внесён аванс, как сообщил глава. Снег при этом пока будет утилизироваться старыми методами – на полигонах. Однако в рамках проекта по строительству мусоросортировочного завода муниципалитет планирует решить этот вопрос.

Снегоплавильный проект предусмотрен в строительстве мусоросортировочного завода. Это было одно из наших условий. И после реализации проекта задача по устранению снега будет успешно решена,сказал глава.

Завершая осмотр техники, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заверил, что участие города в национальном проекте «Комфортные и безопасные дороги» сделает город лучше.

О проблеме содержания дорог умалчивать не имеет смысла. Все мы живем и работаем в городе. Конечно, техника старая, она оставляет желать лучшего. Тут, наверное, не только то, что техника старая или работа производится не по нормам. Конечно, состояние бордюров играет немаловажную роль, они разрушаются. Наверное, это как раз реализация той программы, участие города Нижний Тагил в национальном проекте «Комфортные и безопасные дороги» позволит нам произвести замену бордюров на гранитные, а также приведет, в том числе, к чистоте улиц, отметил мэр.

По словам Владислава Пинаева, осмотр спецтехники и сотрудничество с подрядчиками помогает муниципалитету давать оценку текущему положению дел в дорожном хозяйстве города, а также быть в курсе современных тенденций на рынке дорожной техники. В дальнейшем это позволить поддерживать стратегию по модернизации автопарка в Нижнем Тагиле.