Автошколы предложили пересдавать экзамены в случае замены прав в России

Автовладельцев России планируют обязать пересдавать экзамены на знание ПДД при замене водительского удостоверения. Соответствующее предложение поступило в ГИБДД от Союза автошкол.

По информации «Известий», в качестве причины переэкзаменовки указано то, что в момент первой сдачи экзамена не было строгих правил. Потому водителей необходимо проверять на знание актуальных ПДД.