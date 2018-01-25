Автошколы предложили пересдавать экзамены в случае замены прав в России
25 января, 06:35Транспорт
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В ГИБДД внесено предложение, согласно которому водители, планирующие замену прав, должны будут повторно сдать экзамены на знание ПДД.
Автовладельцев России планируют обязать пересдавать экзамены на знание ПДД при замене водительского удостоверения. Соответствующее предложение поступило в ГИБДД от Союза автошкол.
По информации «Известий», в качестве причины переэкзаменовки указано то, что в момент первой сдачи экзамена не было строгих правил. Потому водителей необходимо проверять на знание актуальных ПДД.
Водители заявили, что в пересдаче экзамена в случае замены прав нет никакой необходимости.
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