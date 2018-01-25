Как правильно выбрать шины для автомобиля?

Такие торговые точки зачастую имеют довольно широкий спектр предложений, а их цены не напугают даже самых экономных. Удобство, легкость покупки и безопасность изделий - ключевые принципы большинства магазинов.

Однако один вопрос остается актуальным: как выбрать шины?

Рекомендации при самостоятельном подборе автомобильной резины

Выбирая покрышки самостоятельно, все же придется обратиться за советом к квалифицированным специалистам. Исходя из фактора погоды, можно определить следующие типы шин: летние, зимние и подходящие для любого сезона.

Приобретая летнюю резину, нужно уделить внимание жесткости и протектору. Агрессивный узор означает более уверенное поведение на разбитых или плохих дорогах. Направленный протектор обеспечит спокойное и уверенное движение на мокрых трассах. Для летних моделей характерен более высокий уровень жесткости, чтобы обеспечить более медленное стирание из-за раскаленного асфальта.

Главная задача зимних шин - обеспечить надежное сцепление с обледенелой и усыпанной снегом дорогой. Заостренные края шашек гарантируют это. Зачастую производители оснащают шипами те покрышки, которые предназначены для зимней эксплуатации. Но, к сожалению, в Европе такие изделия запрещены. Это необходимо учитывать при планировании своего путешествия.

Всесезонные варианты являются средним звеном между зимними и летними. Они отличаются меньшей эластичностью, поэтому не подойдут для сильных морозов. Всесезонные шины - отличное решение для тех регионов, где зима теплая. Оптимально будет выбрать протектор с ассиметричным рисунком, поскольку он обеспечит сцепление с дорогой, залитой дождевой водой или усыпанной снегом.

Покупка резины в интернете

Учитывая все перечисленные особенности, каждому автомобилисту хотелось бы, чтобы покупка была выгодной, шины - качественными, а поставщики - надежными. Сервис прайс.юа предоставит наиболее полный список предложений по всей стране. На этом сайте можно не только сравнить разнообразные покрышки, но и уточнить актуальные цены в разных магазинах. При этом любой товар можно заказать напрямую через сервис без каких-либо комиссий и переплат. Таким образом, покупка резины в интернете будет приятной и выгодной, а доставка быстрой, поскольку можно найти подходящий вариант в своем регионе, кто то может тут посмотреть - http://price.ua/catalog4371.html, как вариант.

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