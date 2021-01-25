Пинаев потребовал от перевозчиков решить проблемы транспорта в Нижнем Тагиле

25 января в Нижнем Тагиле прошло специальное совещание по вопросам общественного транспорта, в нем принимали участие представители ГИБДД, перевозчиков и мэрии.
Глава города пояснил, что людям и правоохранительным органам не важен процесс, им важен результат. Пинаев отметил, что очень много жалоб поступает от жителей Вагонки.
Я тоже вас по-своему понимаю и вижу, что обстоятельства объективные. И пандемия сказалась, ничего не работало. Причины понятны — предложения какие?спросил Пинаев.
Глава города не согласился с вариантом поднятия тарифа на оплату и отметил, что он должен быть обоснован.
Исторически сложилось, что в Нижнем Тагиле он у нас самый низкий. Но как-то же работало все, сейчас поднять тариф — это не выход из ситуации. Кроме того, это абсолютно неуместно из-за экономической ситуации в городе,пояснил мэр.
Напомним, жители Нижнего Тагила жалуются на плохую работу маршруток и автобусов. Особенно остро ситуация ощущается в холода: транспорт ходит не по расписанию, из-за этого в салоне скапливается много людей. В компании «Союз-НТ» редакции TagilCity.ru пояснили, что на время морозов перевозчик уменьшает интервал между поездками и транспорт ездит друг за другом. Другие перевозчики о работе в морозы данные не предоставили.