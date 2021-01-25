Пинаев потребовал от перевозчиков решить проблемы транспорта в Нижнем Тагиле

Напомним, жители Нижнего Тагила жалуются на плохую работу маршруток и автобусов. Особенно остро ситуация ощущается в холода: транспорт ходит не по расписанию, из-за этого в салоне скапливается много людей. В компании «Союз-НТ» редакции TagilCity.ru пояснили, что на время морозов перевозчик уменьшает интервал между поездками и транспорт ездит друг за другом. Другие перевозчики о работе в морозы данные не предоставили.