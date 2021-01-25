Пинаев потребовал от перевозчиков решить проблемы транспорта в Нижнем Тагиле

Пинаев потребовал от перевозчиков решить проблемы транспорта в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:18ТранспортPhoto: TagilCity.ru
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил руководителям компаний перевозчиков совместно решать вопросы по работе общественного транспорта в городе.

25 января в Нижнем Тагиле прошло специальное совещание по вопросам общественного транспорта, в нем принимали участие представители ГИБДД, перевозчиков и мэрии.

Глава города пояснил, что людям и правоохранительным органам не важен процесс, им важен результат. Пинаев отметил, что очень много жалоб поступает от жителей Вагонки.

Я тоже вас по-своему понимаю и вижу, что обстоятельства объективные. И пандемия сказалась, ничего не работало. Причины понятны — предложения какие?спросил Пинаев.

Глава города не согласился с вариантом поднятия тарифа на оплату и отметил, что он должен быть обоснован.

Исторически сложилось, что в Нижнем Тагиле он у нас самый низкий. Но как-то же работало все, сейчас поднять тариф — это не выход из ситуации. Кроме того, это абсолютно неуместно из-за экономической ситуации в городе,пояснил мэр.

Напомним, жители Нижнего Тагила жалуются на плохую работу маршруток и автобусов. Особенно остро ситуация ощущается в холода: транспорт ходит не по расписанию, из-за этого в салоне скапливается много людей. В компании «Союз-НТ» редакции TagilCity.ru пояснили, что на время морозов перевозчик уменьшает интервал между поездками и транспорт ездит друг за другом. Другие перевозчики о работе в морозы данные не предоставили.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
мэрВладислав Пинаевсовещаниеадминистрация Нижнего Тагилаобщественный транспортНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы