Не «переобуваться» на летние шины посоветовали в ГИБДД свердловским водителям

Не «переобуваться» на летние шины посоветовали в ГИБДД свердловским водителям

Сегодня, 14:18ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Не менять зимние покрышки на летние раньше времени посоветовали сотрудники ГИБДД водителям в Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что весенняя погода скрывает в себе больше опасностей, чем зимние морозы. Из-за перепадов температур на дороге образуется лед. Опасности подвергаются как водители, так и пешеходы.

Весной статистически возрастает количество ДТП. Одной из причин является слишком ранняя замена резины на летнюю, передает E1 сообщение ГИБДД.

Инспекторы посоветовали водителям с осторожностью выбирать скоростной режим, особенно на подъемах и спусках, поддерживать чистоту стекол и зеркал заднего вида, избегать резких маневров и внимательно смотреть на проезжую часть, так как после таяния снега возможно образование неровностей.

Пешеходам порекомендовали надевать одежду со светоотражающими элементами. При пересечении дороги помнить, что тормозной путь транспортного средства может быть увеличен.

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