В Нижнем Тагиле произошло столкновение микроавтобуса «Форд» с внедорожником «Митсубиси» (ФОТО)
25 мая 2016, 15:55ТранспортПавел Щербина
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Авария произошла вчера в 10:00.
Сюжеты: Нижний Тагил
Около дома №38 на ул. Черных столкнулись коммерческий микроавтобус «Форд» и внедорожник «Митсубиси».
В аварии никто не пострадал. Достаточно типичная ситуация. Водители не соблюдали дистанцию между автомобилями объяснил причины аварии журналисту TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила - Сергей Бернгардт.
Фото: Весь Тагил
© Эрик Х., TagilCity.ru
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