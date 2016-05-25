В Нижнем Тагиле произошло столкновение микроавтобуса «Форд» с внедорожником «Митсубиси» (ФОТО)

Около дома №38 на ул. Черных столкнулись коммерческий микроавтобус «Форд» и внедорожник «Митсубиси».

В аварии никто не пострадал. Достаточно типичная ситуация. Водители не соблюдали дистанцию между автомобилями объяснил причины аварии журналисту TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила - Сергей Бернгардт.