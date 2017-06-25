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Непродуманная организация ремонта трассы привела к большим пробкам на Екатеринбургской автодороге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Непродуманная организация ремонта трассы привела к большим пробкам на Екатеринбургской автодороге

25 июня 2017, 09:35Транспорт
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