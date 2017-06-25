Непродуманная организация ремонта трассы привела к большим пробкам на Екатеринбургской автодороге

4 июня на трассе Екатеринбург-Пермь сложилась сложная дорожная обстановка. Из-за проведения дорожных работ машины стояли в огромной пробке.

Транспортный коллапс образовался на дороге из-за плохо организованной работы при проведении ремонта дорожного полотна. Решением начальника УГИБДД по Свердловской области Юрия Демина работы были приостановлены, об этом сообщило РИА URA.RU.

Многие автовладельцы запланировали в выходные дни поездки, которые сорвались из-за произошедшей ситуации на дороге. Вот что рассказал один автомобилист, застрявший в пробке:

Съездил, блин, к родственникам. Торчу на трассе уже полдня, а еще ехать и ехать. Если и дальше так пойдет, придется разворачиваться и возвращаться домой.