Екатеринбуржец отсудил у страховой компании более 815 тысяч рублей за ДТП с бродячими собаками

В апреле прошлого года житель Екатеринбурга Владимир П. застраховал свой автомобиль «Хонда CR-V» в одной из страховых компаний от различных страховых рисков на сумму 1 млн 840 тысяч рублей. 16 декабря 2014 года мужчина попал в ДТП. На перекрестке улиц Айвазовского и Щорса на дорогу внезапно выбежала стая бродячих собак. Водитель не успел затормозить и допустил наезд на животных. Автомобиль получил механические повреждения (о том, что случилось с собаками, истец умолчал). Стоимость восстановительного ремонта по данным оценщика, к которому обратился владелец авто, составила 832 тысячи рублей. Владимир обратился в страховую компанию, но получил отказ в выплате возмещения, страховщики не согласились с размером ущерба сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Разрешать конфликт пришлось в суде. Владимир обратился с иском о защите прав потребителя в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Истец просил взыскать со страховой компании страховое возмещение в сумме 832 тысячи 454 рубля, штраф в свою пользу, расходы по оценке ущерба и моральный вред в размере 100 тысяч рублей.

Ответчик исковые требования не признал и пояснил, что среднерыночная стоимость ремонта автомобиля истца существенно ниже суммы, которую он просит взыскать. Именно из-за того, что клиент почти в два раза завысил сумму ущерба, ему было отказано в выплате страхового возмещения.

Суд назначил по делу судебную автотовароведческую экспертизу, которая показала, что сумма ущерба истцом действительно была завышена. Среднерыночная стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца составляет 454 тысячи 388 рублей 96 копеек. С оценкой согласились обе стороны. Единственное, о чем просил суд ответчик, — войти в его положение и максимально снизить размер штрафа, так как страховая компания опасается, что крупные финансовые обязательства перед истцом скажутся на ее стабильности.

В итоге суд частично удовлетворил требования истца — взыскал со страховой компании более 815 тысяч рублей, из которых 466 тысяч 388 рублей — сумма страхового возмещения, 271 тысяча 968 рублей — штраф в пользу истца, 76 тысяч 547 рублей — неустойка и 1000 рублей — компенсация морального вреда.