Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Екатеринбуржец отсудил у страховой компании более 815 тысяч рублей за ДТП с бродячими собаками
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Екатеринбуржец отсудил у страховой компании более 815 тысяч рублей за ДТП с бродячими собаками

25 декабря 2015, 17:00ТранспортMaurice
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»