В феврале из Кольцово запустят новые рейсы в Волгоград и Ростов-на-Дону

Авиакомпания «Руслайн» с начала февраля запускает два рейса из аэропорта Кольцово – в Волгоград и Ростов-на-Дону. В город-герой самолёты из Екатеринбурга с 4 февраля будут летать дважды в неделю – по средам и субботам. С 3 февраля по вторникам, четвергам и воскресеньям из уральской столицы можно будет улететь в Ростов-на-Дону.

Отметим, что в этом году «Руслайн» уже запустил два рейса в Белгород и Надым.

Рейсов в Волгоград и Белгород прежде в расписании Кольцово не было, в Ростов-на-Дону и Надым летали другие авиакомпании рассказали Е1.RU в пресс-службе аэропорта Кольцово.