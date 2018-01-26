Автобус загорелся на ходу на Руднике в Нижнем Тагиле (ФОТО)
26 января, 20:00Транспорт
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Вечером 25 января на Руднике в Нижнем Тагиле на ходу вспыхнул автобус. В пожаре никто не пострадал: пассажиров в тот момент в салоне не было.
Сюжеты: Нижний Тагил
ЧП случилось 25 января около 21:00 на улице Ульяновская в районе Рудника в Нижнем Тагиле. Водитель автобуса направлялся в Кушву, чтобы забрать работников одного из предприятий, пассажиров в тот момент в автобусе не было.
На ходу машина воспламенилась, и в течение нескольких минут выгорел моторный отсек. Пламя распространилось на 2 кв. м. Мужчине удалось ликвидировать возгорание при помощи огнетушителя до появления противопожарной службы.
По предварительной версии спасателей, причиной возгорания стало короткое замыкание в системе отопления. В настоящее время проводится проверка, пишет ИА «Все новости».
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Фото: ИА «Все новости»
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