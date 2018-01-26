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Кировский дальнобойщик чуть не замерз под Первоуральском из-за поломки фуры (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кировский дальнобойщик чуть не замерз под Первоуральском из-за поломки фуры (ФОТО)

26 января, 19:00Транспорт
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