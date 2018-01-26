Кировский дальнобойщик чуть не замерз под Первоуральском из-за поломки фуры (ФОТО)

У дальнобойщика, который направлялся из Кировской области, неподалеку от Первоуральска сломался грузовик. Мужчина пытался самостоятельно устранить поломку, однако в процессе ремонта у машины заглох двигатель.

Как пояснил представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, дальнобойщик несколько часов пытался связаться с другими водителями или остановить проезжавшие машины, однако никто не пришел на помощь.

Узнав о ЧП, на место выехали сотрудники ГИБДД Алексей Козулин и Павел Мехтиев, которые в это время патрулировали территорию в нескольких километрах от сломавшейся фуры. В этом районе в тот день были сильные морозы, поэтому 53-летний водитель успел замерзнуть.

Полицейские посадили мужчину в служебный автомобиль и дали ему согреться. Тем временем инспекторы вызвали подкрепление, чтобы устранить поломку в грузовике. Как поясняет Валерий Горелых, полицейским пришлось привлечь несколько большегрузных машин, чтобы запустить двигатель. Однако им это удалось. Дальнобойщик поблагодарил полицейских за помощь и направился к месту назначения.

Фото: В.Н. Горелых