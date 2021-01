Какие диски покупать для зимы – литые или штампованные

Каждый автолюбитель с началом холодов вынужден решать непростой вопрос: какие колесные диски выбрать для зимы – штампованные или литые?

Существуют разные мнения на этот счет – одни считают штамповку более подходящим выбором, другие отдают предпочтение литью. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, однако для окончательного решения стоит выслушать точку зрения профессионалов. Мы попросили разобраться в этом вопросе специалистов из магазина колесных дисков Slikshop. Информация к размышлению Сторонники штамповки считают, что такие изделия более устойчивы к механическим повреждениям, лучше поддаются ремонту и ниже литых по цене. Те, кто предпочитает качественные литые диски с заводской покраской, утверждают, что такие изделия не менее износостойки, чем «штамп». К примеру, дискам от отечественных производителей Replay и LS Wheels не страшны ни дорожные реагенты, ни высокая влажность, ни перепады температур. Материалы подобраны с учетом российских климатических условий, рассчитаны на длительное применение и имеют повышенный запас прочности. Чтобы выбор был максимально осознанным и верным, стоит остановиться на плюсах и минусах обоих вариантов более подробно. Преимущества штамповки: легкий ремонт – материал при ударе гнется, но не трескается;

невысокая цена;

минимум затрат на обслуживание. Недостатки: отсутствие эстетики – выбрать стильную модель с оригинальным дизайном не получится;

диаметр ограничен 17-ю дюймами;

колпаки легко потерять на дороге;

поверхность подвержена коррозии и легко деформируется. Как правило, приверженцы штампованных вариантов – это владельцы не слишком дорогих авто, которые ценят практичность, не обращают внимания на эстетику и считают, что когда не улице снег, грязь и слякоть, красивые диски не нужны. Главное для такого водителя – решить проблему максимально быстро и не потратить лишних денег. Он уверен, что зимние российские дороги – не то место, где стоит демонстрировать свой статус и думать об эстетике колесных дисков. Эксперты согласны с таким мнением лишь отчасти. Да, штамповка неплохо переносит зиму, однако ее низкая устойчивость к коррозии может создать водителям определенные проблемы. Преимущества литья: высокая устойчивость к низким температурам (до -40 градусов);

огромный выбор форм, размеров и дизайна;

небольшой вес;

отличная управляемость автомобиля;

улучшенный разгон и быстрое торможение;

есть опция самоочищения, обусловленная конструкцией и законами физики;

повышенная прочность (при условии, что диски сертифицированы и куплены в официальном магазине). Есть и минусы: стоят дороже, чем штампованные;

после серьезных повреждений ремонту не подлежат;

Вопрос выбора не стоит в случае, когда модели дорогих авто изначально комплектуются литыми легкосплавными дисками. Штамповку на такие машины не поставишь при всем желании. Выводы Подведем итоги. Выбор колесных дисков зависит от марки авто, личных предпочтений водителя и его финансовых возможностей.

