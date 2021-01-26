Какие диски покупать для зимы – литые или штампованные

Как правило, приверженцы штампованных вариантов – это владельцы не слишком дорогих авто, которые ценят практичность, не обращают внимания на эстетику и считают, что когда не улице снег, грязь и слякоть, красивые диски не нужны. Главное для такого водителя – решить проблему максимально быстро и не потратить лишних денег. Он уверен, что зимние российские дороги – не то место, где стоит демонстрировать свой статус и думать об эстетике колесных дисков.