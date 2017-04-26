Станция метро «Уральская» в Екатеринбурге была закрыта из-за бесхозного чемодана
26 апреля 2017, 09:25Транспорт
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В столице Урала 24 апреля горожане не смогли попасть на станцию метро «Уральская». Она была закрыта для пассажиров в связи с проверкой.
Сюжеты: Екатеринбург
Это происходило утром в 8:30. На входе в метро был обнаружен брошенный чемодан. Вход на станцию был немедленно заблокирован, пишет Ura.ru.
На месте работали саперы. Тем временем пассажиры метро ждали, когда с дверей уберут табличку «Закрыто».
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