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1,2 млрд рублей на ремонты дорог Нижнего Тагила: Сергей Носов поручил городским службам готовиться к насыщенному сезону
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1,2 млрд рублей на ремонты дорог Нижнего Тагила: Сергей Носов поручил городским службам готовиться к насыщенному сезону

26 мая 2017, 14:20ТранспортПавел Щербина
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