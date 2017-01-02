1,2 млрд рублей на ремонты дорог Нижнего Тагила: Сергей Носов поручил городским службам готовиться к насыщенному сезону

О том, на какие объекты, прежде всего, предполагается направить эти средства, журналистам TagilCity.ru рассказал председатель ОД «Тагил без ям» - Никита Чапурин:

Будет ремонтироваться пр. Ленина, также будет начато строительство Уральского проспекта в сторону района «Муринские пруды», будет капитально отремонтирована дорога на ул. Космонавтов и некоторые другие дороги микрорайона Выя.

По словам общественника, городским службам поручено проделать большую работу, чтобы запланированным работам не мешали бюрократические препоны.

Мэр поручил «Службе заказчика городского хозяйства» быть готовой к тому, что предстоит проделать большую работу по согласованию будущих работ. Сделать это необходимо быстро и грамотно, чтобы бюрократические препоны не мешали проведению ремонтных и строительных работ рассказал Никита Чапурин журналистам TagilCity.ru.

Напомним, близкая сумма – в полтора миллиарда рублей - уйдёт на содержание дорог Нижнего Тагила на ближайшие три года.