Пункты весового контроля в Свердловской области после проверки будут работать штатно
Сегодня, 18:04ТранспортФото: pixabay.com
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В пятницу, 26 октября, произошли контрольные взвешивания, и была оценена точность измерения у всех трех областных АПВГК. В скором времени пункты весового контроля перейдут с тестового режима в штатный.
После прохождения контрольного взвешивания, пункты весового контроля будут работать в штатном режиме.
В ходе проверки точности грузовики взвесили на весах Ространснадзора, после чего прогнали через рамки АПВГК. В итоге работа пунктов показала свою эффективность – все данные находились в пределах допустимой нормы.
По данным управления с 2017 по 2018 годы в автоматическом режиме было взвешено более 500 тысяч большегрузов. Пока посты весового контроля, находящиеся на Серовском и Режевском трактах, работают в тестовом режиме. Совершают измерения и направляют показания, без выписывания штрафов.
В 2019 году в регионе планируется установить 15 пунктов автоматического комплексного весогабаритного контроля, пишет «ОТВ».
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