Пункты весового контроля в Свердловской области после проверки будут работать штатно

После прохождения контрольного взвешивания, пункты весового контроля будут работать в штатном режиме.

В ходе проверки точности грузовики взвесили на весах Ространснадзора, после чего прогнали через рамки АПВГК. В итоге работа пунктов показала свою эффективность – все данные находились в пределах допустимой нормы.

По данным управления с 2017 по 2018 годы в автоматическом режиме было взвешено более 500 тысяч большегрузов. Пока посты весового контроля, находящиеся на Серовском и Режевском трактах, работают в тестовом режиме. Совершают измерения и направляют показания, без выписывания штрафов.