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65 машин круглосуточно убирают снег с улиц Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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65 машин круглосуточно убирают снег с улиц Нижнего Тагила (ФОТО)

27 февраля, 18:30Транспорт
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