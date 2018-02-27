65 машин круглосуточно убирают снег с улиц Нижнего Тагила (ФОТО)

26 февраля на улицы Нижнего Тагила было выведено 65 единиц снегоуборочной техники. В «Службе заказчика городского хозяйства» пояснили, что в связи с грядущими снегопадами техника будет работать круглосуточно.

Так, за сутки с тагильских дорог было вывезено 259 тонн снега, было очищено 793 000 кв. м дорог и 972 000 кв. м тротуаров. Как пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила, сейчас грейдеры и снегоочистители работают на проспектах Мира, Ленина, улицах Победы, Космонавтов, Индустриальной, Восточной и других.