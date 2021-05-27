В выходные центр Нижнего Тагила будет перекрыт из-за легкоатлетической эстафеты

В выходные центр Нижнего Тагила будет перекрыт из-за легкоатлетической эстафеты
В выходные центр Нижнего Тагила будет перекрыт из-за легкоатлетической эстафеты
Сегодня, 09:42ТранспортФото: pixabay.com
В предстоящие выходные — 29 мая центр Нижнего Тагила вновь будет перекрыт. На этот раз из-за легкоатлетической эстафеты.

В субботу 29 мая с 8.30 до 13.00 будет перекрыто движение для транспорта на нечетной стороне проспекта Мира (от улицы Заводская до проспекта Ленина), на проспекте Строителей (от улицы Октябрьской революции до Пархоменко), на улице Пархоменко (от улицы Горошникова до проспекта Ленина) и на улице Горошникова (от Мира до Пархоменко).

Также 29 мая с 00.00 до окончания соревнований вдоль вышеперечисленных участков улиц будет запрещена парковка, следует из постановления администрации Нижнего Тагила.

Напомним, 23 и 24 мая несколько дорог было перекрыто в Нижнем Тагиле из-за велогонки — первенства Свердловской области по велосипедному спорту.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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