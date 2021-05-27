В выходные центр Нижнего Тагила будет перекрыт из-за легкоатлетической эстафеты

В субботу 29 мая с 8.30 до 13.00 будет перекрыто движение для транспорта на нечетной стороне проспекта Мира (от улицы Заводская до проспекта Ленина), на проспекте Строителей (от улицы Октябрьской революции до Пархоменко), на улице Пархоменко (от улицы Горошникова до проспекта Ленина) и на улице Горошникова (от Мира до Пархоменко).