В Свердловской области участились наезды на детей во дворах: Госавтоинспекция призывает автовладельцев быть внимательнее

Не так давно в Екатеринбурге 2-летний мальчик неожиданно выскочил на проезжую часть двора и попал под колеса автомобиля Skoda. Женщина, управлявшая транспортным средством, не успела отреагировать на его внезапное появление и совершила наезд на ребенка. В результате происшествия мальчик погиб.

22 июня текущего года в аналогичной ситуации пострадал 6-летний житель Нижней Туры. Ребенок выскочил на дорогу перед движущимся автомобилем ВАЗ. В результате наезда у ребенка произошел перелом основания черепа.

Похожий случай произошел и в Нижнем Тагиле 25 марта 2016 года. 7-летний мальчик, находившийся во дворе вместе с мамой, попал под колеса автомобиля и получил ушиб левой голени.

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что дворы, содержащие деревья, кустарники и гаражи, ограничивающие видимость, а также большое количество припаркованных автомобилей, создают потенциально опасные условия для детских прогулок. Зачастую не только водители, но даже взрослые, присматривающие за детьми, не успевают своевременно отреагировать на внезапное появление ребенка на дороге.

Особенно трудно предотвратить несчастный случай водителям, осуществляющим движение задним ходом при выезде из гаража или с места стоянки. Это обусловлено существованием так называемой «мертвой зоны» (пространство, которое уже не видно в боковые зеркала, но еще не попадает в поле бокового зрения водителя), которая при движении задним ходом увеличивается. Заметить ребенка, находящегося в «мертвой зоне» в непосредственной близости от автомобиля практически не представляется возможным. Более того, в данной ситуации на ребенка не отреагируют ни видеокамеры, ни специальные датчики - «парктроники». При этом, автомобиль, двигаясь даже на минимальной скорости, способен причинить ребенку тяжелые травмы или даже смерть. Виновниками подобных ДТП, прежде всего, являются взрослые, не обеспечившие необходимый контроль за ребенком.

Сотрудники Госавтоинспекции подчеркивают, что за безопасность ребенка отвечают, прежде всего, его родители. Обучение детей навыкам безопасного поведения на дороге необходимо начинать с самого раннего возраста.

Предотвратить трагедию помогут систематические беседы с ребенком о возможной опасности и обучение правилам поведения на дороге. Госавтоинспекторы рекомендуют взрослым во время прогулки акцентировать внимание ребенка на опасные места, в которых можно стать жертвой ДТП. Необходимо заблаговременно выбрать маршрут, по которому ребенок будет ходить в школу, и объяснить на понятных примерах как следует вести себя во время пути. Ребенка нужно научить осматриваться по сторонам и оценивать возможную опасность от приближающегося транспорта, в том числе обращать внимание на припаркованные у подъездов автомобили.

Помимо этого, госавтоинспекторы советуют научить ребенка понимать световые сигналы транспортных средств. Например, если загорается поворотник, то это означает, что машина будет совершать поворот, а если загораются белые огни, значит, автомобиль будет двигаться назад.