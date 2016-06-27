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В Свердловской области участились наезды на детей во дворах: Госавтоинспекция призывает автовладельцев быть внимательнее
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области участились наезды на детей во дворах: Госавтоинспекция призывает автовладельцев быть внимательнее

27 июня 2016, 16:45Транспорт
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