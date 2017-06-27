1500 свердловчан обратились в ГИБДД с жалобой на штрафы

В ГИБДД поясняют, что новые владельцы автомашин не торопятся ставить на учет ТС в положенный 10-дневный срок, нарушают ПДД и штрафы приходят на имя предыдущего владельца. На сегодняшний момент с подобными жалобами обратились более 1500 свердловчан.