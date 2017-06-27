1500 свердловчан обратились в ГИБДД с жалобой на штрафы
27 июня 2017, 10:05Транспорт
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В Свердловской области участились жалобы на штрафы за нарушение ПДД от владельцев, которые продали свои машины.
В ГИБДД поясняют, что новые владельцы автомашин не торопятся ставить на учет ТС в положенный 10-дневный срок, нарушают ПДД и штрафы приходят на имя предыдущего владельца. На сегодняшний момент с подобными жалобами обратились более 1500 свердловчан.
В связи с этим ГИБДД рекомендует после продажи авто самостоятельно осуществлять контроль за тем, поставил ли новый владелец машину на учет. Делать это можно в ближайшем отделении ГИБДД.
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