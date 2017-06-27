Гаражи затоплены и превращаются в болото в одном из кооперативов Нижнего Тагила (ФОТО)

Гаражный кооператив «Строитель-2» находится между улицами Зари, Сибирская, Ильича и пр. Вагоностроителей. Во время дождей расположенные в нём гаражи оказались затоплены. Глубина луж достигает 20 сантиметров, влага затопила смотровые ямы.

По словам обладателей гаражей, вода перестала уходить после демонтажа трубы ливневой канализации.

«Спасибо» гор. Водоканалу Дзержинского района за то, что 2 года назад заглушил, а потом вырвал из-под земли трубы ливневой системы возле ГСК «Строитель-2». Теперь вся вода скапливается в гаражном кооперативе, потому что ей некуда оттуда выходить. Когда-то на этом месте было болото, после его осушения (благодаря ливневой системе) в этом квартале появилась возможность построить ГСК «Строитель-2» и ближайшие дома улиц Сибирская и Ильича. Мне кажется, скоро болото вернётся сюда поделился Андрей З. с журналистами TagilCity.ru.

Андрей опасается, что в скором времени вода начнёт создавать проблемы не только собственникам гаражей, но и окрестным домам.

Возвращение болота приведёт к размягчению грунтов фундамента близлежащих домов, не говоря уже про сами гаражи, автовладельцы чувствуют эти последствия уже сейчас, без сапог до гаража не пробраться, ямы овощные и смотровые затоплены пожаловался Андрей в разговоре с журналистами TagilCity.ru.

Синоптики прогнозируют изменение погоды в Нижнем Тагиле в ближайшее время. Избавит ли тепло и летнее солнце гаражи от потопа - расскажет портал TagilCity.ru.