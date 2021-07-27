Пассажирское движение по озеру Шарташ планируют восстановить в Екатеринбурге

Пассажирское движение по озеру Шарташ планируют восстановить в Екатеринбурге
Пассажирское движение по озеру Шарташ планируют восстановить в Екатеринбурге
Сегодня, 10:22ТранспортФото: скриншот видео Артура Зиганшина в Facebook
Пассажирский водный транспорт по озеру Шарташ планируют запустить в Екатеринбурге в ближайшие годы. Он будет не только доставлять жителей с одного берега на другой, но и катать туристов.

О таких перспективах развития Шарташского лесопарка на своей странице в Facebook рассказал директор парка Артур Зиганшин. Он отметил, что проектом заинтересованы инвесторы.

Предполагается, что будут обустроены несколько пристаней по береговой линии, и посетители Шарташского лесопарка смогут наслаждаться водными прогулками или просто удобно и комфортно добираться в нужную точку лесопарка по расписанию, написал Зигашин.

По его прогнозам, восстановить пассажирское движение по озеру удастся в течение ближайших двух лет.

Напомним, 26 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе осмотра объектов Железнодорожного района Екатеринбурга потребовал генеральной уборки на реках города. Также он инициировал разработку программы развития водно-зеленого каркаса Екатеринбурга, в который войдут планы по реконструкции и благоустройству городских парков и набережных.

Сюжеты:
Екатеринбург
туризмобществоозероЕкатеринбургШарташский парк
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