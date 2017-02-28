Временные водительские права могут появиться в России для снижения количества ДТП

Законопроект предлагают ввести для новичков-автовладельцев. Если просьба Союза автошкол будет одобрена, для автомобилистов в ближайшее время жизнь может быть осложнена.

Предложенная инициатива предусматривает введение 2-летнего испытательного срока после получения прав и наличие при езде на ТС медицинской справки. Такая мера обусловлена тем, что, по данным статистики, 80% ДТП совершаются именно из-за недостаточного профессионализма автомобилистов.

В настоящее время медицинская справка необходима только при замене или получении прав. Сейчас предлагается возить ее всегда с собой.

Против такой инициативы выступает глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его мнению, это вредные меры. Также он считает, что статистика против новичков-автовладельцев не является доказанной.