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Дорога затоплена: из-за ледяной корки в Горноуральске перенесена автобусная остановка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дорога затоплена: из-за ледяной корки в Горноуральске перенесена автобусная остановка

28 февраля, 18:05ТранспортЛев Истомин
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