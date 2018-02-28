Дорога затоплена: из-за ледяной корки в Горноуральске перенесена автобусная остановка

В Горноуральске из-за наледи на дороге пришлось перенести обстановку общественного транспорта и временно изменить маршрут местного автобуса. В феврале на проезжей части толщина льда составила 10 см, и ездить стало опасно для жизни.

15 февраля въезд в поселок затопило водой, которая замерзла и образовала наледь. На 23 февраля последствия затопления не были устранены. Восемь дней жители вынуждены искать пути объезда, нарушать ПДД и рисковать своей жизнью, передвигаясь по льду говорит руководитель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

По словам местных жителей, в поселке произошла авария на водопроводе с горячей водой. После этого часть дороги оказалась подтоплена.

Чиновники в свою очередь говорят, что меры принимаются, однако часто реагировать вовремя мешают погодные условия. Причиной затопления проезжей части в администрации называют природные условия: недалеко от дороги находится природный родник, который ежегодно подтопляет дорожное полотно. Ни о какой коммунальной аварии чиновники не знают.

Официальный комментарий от администрации получить не удалось. В личной беседе заместитель главы администрации округа по ЖКХ и благоустройству Александр Борисов сказал, что меры будут приниматься, проезжую часть чистят каждый день. Однако сразу из-за погодных условий гололед устранить не удается.