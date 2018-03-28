Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле после ремонта откроется в октябре 2018 года

Директор службы заказчика Сергей Бобрецов заявил об этом на совещании по ремонту дорог в Нижнем Тагиле. О прошедшем совещании рассказал присутствовавший там председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин на странице в группе движения. Бобрецов сказал, что до 1 июля дорожники закончат ремонт улицы Береговая-Краснокаменская, которая станет объездной. Цена вопроса – 44 миллиона рублей. Вскоре после завершения работ на объекте движение по мосту будет закрыто.