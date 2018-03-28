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Поперечные шумовые полосы возле села Капасиха не соответствуют ГОСТ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Поперечные шумовые полосы возле села Капасиха не соответствуют ГОСТ

28 марта, 22:55Транспорт
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