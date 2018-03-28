Внедорожник вылетел на обочину на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

По сообщению очевидцев, ДТП произошло около 19:30 неподалёку от «Криомаша». Судя по кадрам с места, автомобиль развернуло и выбросило на обочину.

По предположению свидетелей, автомобиль занесло на снежной каше. Вероятно, на случившееся повлияла и скорость движения автотранспорта.

На помощь водителю пришли другие автомобилисты.

Добавим, что в связи с обрушившимся на Нижний Тагил снегопадом на дорогах города сложилась трудная ситуация. Водители повсеместно жалуются то на кашу, то на гололёд. Сотрудники ГИБДД призывают тагильчан быть внимательнее на дорогах.