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ДТП в Екатеринбурге: автоледи совершила наезд на 10-летнего велосипедиста
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ДТП в Екатеринбурге: автоледи совершила наезд на 10-летнего велосипедиста

28 июня 2016, 14:00Транспорт
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