ДТП в Екатеринбурге: автоледи совершила наезд на 10-летнего велосипедиста

Происшествие случилось 27 июня в 15:45. Женщина при повороте направо совершила наезд на ехавшего на велосипеде мальчика. Владелец автомашины Kia Optima – женщина, имеющая 8-летний стаж вождения. Юный водитель велосипеда совершал в тот момент движение по нерегулируемому пешеходному переходу. Этим он нарушил правила безопасности движения на дороге: детям до 14 лет запрещается появляться на дороге на велосипеде. Согласно правилам, ему следовало прекратить езду на велосипеде и вести его рядом.

Отмечается, что женщина незамедлительно обратилась в службу «скорой помощи», и ребенка транспортировали в больницу. У него обнаружены травмы средней тяжести – сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мягких тканей. Мальчик сейчас находится в ДГБ № 9. Его здоровьем занимаются медики.

Госавтоинспекция напоминает о том, что родителям необходимо проводить с детьми беседы о соблюдении правил поведения на дороге. А при вождении велосипеда безопаснее надевать велошлем. Сотрудники ГИБДД обращаются и к водителям – быть внимательнее на дорогах, так как в летние каникулы опасность ДТП с участием детей особенно возрастает.

Напомним, 19 июня в Екатеринбурге была сбита 9-летняя девочка на велосипеде.