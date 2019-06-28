В Екатеринбурге внедорожник провалился в открытый канализационный люк

27 июня во время обхода территории квартальный инспектор направил письмо о том, что открытый люк представляет опасность для окружающих в организацию, за которой он был закреплён. Районная администрация заявила о том, что коммунальщики знали, что колодец на проезжей части находится без крышки, но никаких действий по устранению проблемы не предприняли. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко заявил, что люк принадлежит МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» и что за его содержание в надлежащем состоянии ответственна именно эта организация.

Причину провала люка мы не знаем, коллеги нас не уведомляли о ней, как и о самом факте провала. В адрес ВОИС было выставлено уведомление о необходимости устранить провал. Был получен ответ, что ВОИС этот люк не обслуживает. Однако схема коммуникаций однозначно указывает, что провалившийся люк принадлежит именно МБУ ВОИС,отметил Кравченко.

Сумма нанесённого ущерба остаётся неизвестной. Также неизвестно о том, обращался ли владелец транспортного средства куда-либо с жалобами и претензиями.

В конце мая житель Нижнего Тагила провалился в четырёхметровый колодец, сломал четыре ребра и получил сотрясение мозга. Спасатели заявили, что колодец является заброшенным, потому установить владельца объекта не удалось.