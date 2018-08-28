Акция «Внимание – дети» проходит на дорогах Нижнего Тагила с 20 августа по 9 сентября

Сотрудники ГБДД напоминают водителям, что в преддверии начала учебного года дети возвращаются из летних лагерей или дач домой, поэтому необходимо быть внимательнее на пешеходных переходах, а также в местах скопления детей.

Родителям напоминают, что для безопасности дети в возрасте до семи лет должны находиться в машине в автокреслах.

С восьми лет ребенка можно перевозить, используя бустер, а с 12 лет законом разрешается перевозка ребенка на переднем сидении, хотя сотрудники ГИБДД этого не рекомендуют.