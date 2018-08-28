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Акция «Внимание – дети» проходит на дорогах Нижнего Тагила с 20 августа по 9 сентября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Акция «Внимание – дети» проходит на дорогах Нижнего Тагила с 20 августа по 9 сентября

Сегодня, 06:30Транспорт
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