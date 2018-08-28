Акция «Внимание – дети» проходит на дорогах Нижнего Тагила с 20 августа по 9 сентября
В связи с началом учебного года, сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В период с 20 августа по 9 сентября на дорогах Нижнего Тагила проходит оперативно профилактическое мероприятие «Внимание — дети!».
Сотрудники ГБДД напоминают водителям, что в преддверии начала учебного года дети возвращаются из летних лагерей или дач домой, поэтому необходимо быть внимательнее на пешеходных переходах, а также в местах скопления детей.
Родителям напоминают, что для безопасности дети в возрасте до семи лет должны находиться в машине в автокреслах.
С восьми лет ребенка можно перевозить, используя бустер, а с 12 лет законом разрешается перевозка ребенка на переднем сидении, хотя сотрудники ГИБДД этого не рекомендуют.
Также для детей будет полезно, если родители пройдут вместе с ними маршрут «Дом-школа-дом» и обсудят все опасные участи пути. Кроме того, стоит напомнить ребенку, что не нужно слушать музыку или говорить по телефону, переходя дорогу, чтобы не отвлекаться.