Знаки ограничения скорости предлагают размещать на салатовых щитах (ВИДЕО)
С предложением по улучшению видимости знаков на автомагистралях выступили сотрудники Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). Они рекомендуют изменить цвет щита, увеличить его размер или добавить по контуру светодиодную подсветку. Для этих изменений не нужно вносить правки в законодательство.
После исследований платного участка федеральной трассы М-4 «Дон» с разрешенной скоростью 130 км/час, специалисты МАДИ совместно с сотрудниками «Автодора» пришли к выводу, что ограничивающие скорость и предупреждающие o ремонтных работах знаки должны стать заметнее. В среднем каждый водитель уделяет 80% своего внимания дороге, оставшиеся 20% он уделяет на телефон или смотрит по сторонам. При высокой скорости движения дорожные знаки сливаются с рекламными щитами, и риск аварии повышается в разы. Поэтому специалисты рекомендуют сделать ограничивающие знаки заметнее.
В качестве дополнительного способа привлечения внимания предлагается использовать мерцающий светодиодный контур и увеличение размера дорожного знака. Эти меры помогут избежать большого количества аварий на платных участках трассы.
Также специалисты озадачились вопросом уменьшения общего количества информационных знаков. Считается, что их слишком много и 70% из них водители не замечают. Эта проблема особенно актуальна возле пунктов взимания платы (ПВП).
На сегодняшний день на дорожных трассах используются четыре типоразмера знаков, для автомагистралей устанавливают большие знаки 900 мм в диаметре, a очень большие знаки, 1200 мм в диаметре, целесообразно размещать на опасных участках или в месте проведения ремонтных работ. По мнению специалистов, изменение цвета щита и использование яркой окантовки станет хорошим способом привлечь внимание водителя к дороге, сообщают «Известия».
Видео Iz.ru
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