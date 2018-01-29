Знаки ограничения скорости предлагают размещать на салатовых щитах (ВИДЕО)

После исследований платного участка федеральной трассы М-4 «Дон» с разрешенной скоростью 130 км/час, специалисты МАДИ совместно с сотрудниками «Автодора» пришли к выводу, что ограничивающие скорость и предупреждающие o ремонтных работах знаки должны стать заметнее. В среднем каждый водитель уделяет 80% своего внимания дороге, оставшиеся 20% он уделяет на телефон или смотрит по сторонам. При высокой скорости движения дорожные знаки сливаются с рекламными щитами, и риск аварии повышается в разы. Поэтому специалисты рекомендуют сделать ограничивающие знаки заметнее.

В качестве дополнительного способа привлечения внимания предлагается использовать мерцающий светодиодный контур и увеличение размера дорожного знака. Эти меры помогут избежать большого количества аварий на платных участках трассы.

Также специалисты озадачились вопросом уменьшения общего количества информационных знаков. Считается, что их слишком много и 70% из них водители не замечают. Эта проблема особенно актуальна возле пунктов взимания платы (ПВП).

На сегодняшний день на дорожных трассах используются четыре типоразмера знаков, для автомагистралей устанавливают большие знаки 900 мм в диаметре, a очень большие знаки, 1200 мм в диаметре, целесообразно размещать на опасных участках или в месте проведения ремонтных работ. По мнению специалистов, изменение цвета щита и использование яркой окантовки станет хорошим способом привлечь внимание водителя к дороге, сообщают «Известия».