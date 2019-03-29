В Екатеринбурге у концерна «Калина» построят развязку за 6 млрд рублей

Глава уральской столицы Александр Высокинский подписал документ о создании новой развязки, согласно которому проекты планировки и межевания территории разработает «Мастерская генплана», а техзадание – Департамент архитектуры.

Стоимость, заявленная в проекте мероприятия к 300-летию уральской столицы, составит 6 млрд рублей, из них 2,4 млрд рублей регион планирует получить из федеральной казны. Завершение строительства запланировано к 2023 году.