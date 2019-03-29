В Екатеринбурге у концерна «Калина» построят развязку за 6 млрд рублей
29 марта, 16:19ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом построят новую развязку, стоимость которой составит 6 млрд рублей, информирует Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Глава уральской столицы Александр Высокинский подписал документ о создании новой развязки, согласно которому проекты планировки и межевания территории разработает «Мастерская генплана», а техзадание – Департамент архитектуры.
Стоимость, заявленная в проекте мероприятия к 300-летию уральской столицы, составит 6 млрд рублей, из них 2,4 млрд рублей регион планирует получить из федеральной казны. Завершение строительства запланировано к 2023 году.
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