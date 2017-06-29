Излишнее перекрытие дорог и нет мостика для слепых: общественники Нижнего Тагила выявили недочеты при реконструкции улиц Космонавтов и Победы (ФОТО)

29 июня общественники движения «Тагил без ям» проинспектировали дорожные работы на улицах Космонавтов и Победы. По их мнению, в работах задействовано недостаточное количество техники.

Ремонтные работы ведёт тот же подрядчик «Уралстроймонтаж», что строит парк «Народный». Если там есть и строители, и техника, тот здесь на всей площади работают всего 4 экскаватора и те по принципу - 10 минут работаем, 30 минут отдыхаем поделился с журналистами TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Обратили внимание общественники и на колодцы, которые будут располагаться на будущей проезжей части.

Колодцы выставлены значительно ниже уровня будущей проезжей части, а это значит, что горловины будут ставиться на кирпичи и потом просядут отметил Никита Чапурин.

Особенное недовольство общественников вызвал факт закрытия ул. Победы на участке от ул. Пархоменко до К. Либкнехта, хотя фактически там был проведён минимальный объём работ.

Непонятно, зачем закрыли участок от Карла Либкнехта до Пархоменко. Снято всего 5 см асфальта и все! Если бы участок был открыт, можно было бы родителям с детьми ездить до больницы на Красном камне. В общем, подрядчик «Уралстроймонтаж» что хочет, то и воротит пожаловался Никита Чапурин в разговоре с журналистами TagilCity.ru.

Кроме того, на ул. Космонавтов так и не появились предусмотренные деревянные мостики на пешеходном переходе для слепых у Дома книги.

По состоянию на 29 июня так и не появился ни один деревянный мостик на пешеходном переходе для слепых. Я просто не представляю, как слепые пешеходы ходят по стройке возмутился Никита Чапурин.

Фото: ОД «Тагил без ям» 29 июня, 2017 г.

Если в ближайшее время не будет начата работа по устранению этого и других нарушений, общественник пообещал обратиться во властные инстанции, в том числе - Стройнадзор, ГИБДД и прокуратуру.