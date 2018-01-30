Юные тагильчане и пожарные провели акцию «Береги автомобиль» (ФОТО)

29 января 132 года назад был получен патент на первый бензиновый автомобиль, в календаре он обозначен как День изобретения автомобиля. Именно поэтому дата проведения мероприятия выбрана не случайно.

Ребятам рассказали, что самый популярный вид транспорта по причине пожара может стать угрозой для своего владельца и окружающих людей.

Зачастую причинами возгорания становятся неисправная электропроводка, узлы и механизмы транспортных средств. В течение 2017 года был зафиксирован 241 пожар, 48 из которых - на автотранспорте. В процентном выражении это 20%, что, по мнению специалистов, весьма значительно.

Не думайте, что горящий автомобиль представляет собой угрозу только для водителя, – отметила старший инспектор отдела надзорной деятельности Надежда Солярская, – Пострадать могут пассажиры, огонь может распространиться на припаркованные рядом автомобили. Кроме того, при пожаре есть вероятность взрыва топливного бака, что может причинить еще больший вред жизни и имуществу находящихся рядом людей.

Школьники после профилактической беседы отправились к торговому центру недалеко от вокзала. Там юные пожарные напомнили автовладельцам об обязательном соблюдении требований пожарной безопасности при использовании автомобилей. Акцию также поддержали сотрудники дорожной полиции Нижнего Тагила.

Фото: Отдел надзорной деятельности г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа