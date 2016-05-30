В 2015 году ГИБДД Нижнего Тагила выписала 700 протоколов на сумму свыше миллиона рублей за неправильную парковку

Сумма штрафов по данным протоколам составляет более 1 миллиона рублей. По словам Владимира Юрченко, начальника управления городским хозяйством, с граждан, паркующих авто на газонах, необходимо взыскивать дополнительные деньги для восстановления зеленых насаждений. Согласно правилам благоустройства Нижнего Тагила, граждане обязаны за свой счет возрождать и газоны, и другие растения, которые были разрушены во время парковки. По словам чиновника, речь идет о суммах взысканий от 1900 до 2100 рублей.

Как отметил заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров, сложнее всего наказывать за нарушения правил парковки на внутридворовых территориях.

По данным пресс-службы Администрации, в Нижнем Тагиле уже разработан проект планировки ГГМ: в этом районе будут и созданы новые парковочные места, и улучшено использование уже имеющихся стоянок. В июне 2016 года подобное планирование закончится в отношении Красного Камня и центральной части Нижнего Тагила.

Юридическое управление Администрации практикуется в подготовке материалов по незаконной парковке для защиты интересов города и взыскания компенсаций с нарушителей в судах. А Глава города Сергей Носов предложил включить в ежегодный конкурс районов и оценку ситуации с парковками.