Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В 2015 году ГИБДД Нижнего Тагила выписала 700 протоколов на сумму свыше миллиона рублей за неправильную парковку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В 2015 году ГИБДД Нижнего Тагила выписала 700 протоколов на сумму свыше миллиона рублей за неправильную парковку

30 мая 2016, 15:25ТранспортАлександра Логинова
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»