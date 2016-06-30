Porsche Cayenne был изъят у владельца коммерческого предприятия Екатеринбурга за долги

По сообщению пресс-службы УФССП «Областной газете», машина была арестована ранее, в феврале 2016 года, у директора одной коммерческой фирмы за долги перед ЧОПом. Но оставлена хозяину под ответственное хранение без права пользования автомобилем. Однако владелец нарушил условия и продолжал ездить на машине.

Он оставлял авто на разных парковках, поэтому нашли его приставы не сразу. Когда приставы выяснили место, где был оставлен автомобиль, они погрузили дорогой автомобиль на эвакуатор и прямо со стоянки отвезли новому ответственному хранителю.

Напомним, не так давно Госдума внесла предложение не забирать у должника автомобиль в том случае, если он является единственным у автовладельца, и если его стоимость меньше 400 тысяч рублей.