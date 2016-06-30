Водительских прав может лишиться водитель тонированной иномарки, оставивший место ДТП в Нижнем Тагиле

Владелец пострадавшей машины, Максим, сообщил редакции TagilCity.ru, что полиция уже нашла виновника ДТП и выписала ему штраф. Дальнейшую меру наказания будет определять суд:

По телефону мне сказали, что водителя «Мерседеса» вчера вызывали в ГИБДД. Они составили протокол о несоблюдении дистанции бокового интервала. Выписали административный штраф. Но сам протокол, который мне нужен для страховой компании, мне предоставят лишь 5 июля. Не знаю, почему так долго.

На вопрос, что будет с водителем «Мерседеса» за то, что он скрылся с места ДТП, мне ответили, что это решит суд. Насколько я помню, говорили о лишении прав, -- сообщил он журналисту.

По части 2 статьи 12.27 КоАП РФ наказание за оставление места ДТП предусматривает лишение прав на срок до полутора лет. Однако есть и альтернативное наказание: виновника могут арестовать на 15 суток.

По словам Максима, водитель «Мерседеса» продолжает ездить по улицам Нижнего Тагила. Его машину видели вчера и сегодня.