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Водительских прав может лишиться водитель тонированной иномарки, оставивший место ДТП в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водительских прав может лишиться водитель тонированной иномарки, оставивший место ДТП в Нижнем Тагиле

30 июня 2016, 13:10ТранспортДенис Таратонов
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