В ПДД России внесены изменения: появился термин «опасное вождение»

Данное постановление коснется только тех водителей, кто возмутительно ведет себя на дороге. Таким поведением он подвергает свою жизнь и жизнь окружающих его людей, опасности. Введение новых мер наказания, по мнению Д. А. Медведева, нацелены дисциплинировать недобросовестных водителей.

Глава кабмина на совещании также отметил, что законодательство приходится постоянно совершенствовать, изменять, поскольку обеспечение безопасности всех участников движения (пешеходов, пассажиров, водителей) – жизненно важная необходимость.

Недавно скандальный случай, связанный с опасным вождением, произошел 22 мая в центре Москвы. Сын топ-менеджера компании ЛУКОЙЛ Руслан Шамсуаров возвращался на своем внедорожнике Mercedes с друзьями из клуба и вместо себя посадил за руль своего приятеля Абдувахоба Маджидова. Тот, превысив скорость, выехал на «встречку» и заехал на газон. Все это было снято на видео. «Наказанием» за это было составление протоколов, после нарушителя отправили домой.

Анатолий Якунин, начальник московской полиции, добился задержания представителя «золотой молодежи» и приятелей, ехавших с ним в машине. Сейчас все они находятся под административным арестом по статье «за неповиновение полицейским».

В будущем не исключена и уголовная ответственность за опасную езду, если такое правонарушение будет повторяться 3 или более раз в год (рецидив).

Сейчас в России появился сайт Опасноевождение.рф, где можно узнать, что считается опасным вождением. Пока за опасное вождение планируется штраф в размере 5 000 рублей. Осенью цифра будет уточняться, об этом заявил вице-премьер Шувалов.