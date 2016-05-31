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В ПДД России внесены изменения: появился термин «опасное вождение»
Сюжеты:
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В ПДД России внесены изменения: появился термин «опасное вождение»

31 мая 2016, 13:40Транспорт
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