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68 нарушений ПДД было выявлено в Нижнем Тагиле во время проведения профилактического рейда ГИБДД «Автобус-Маршрутка»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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68 нарушений ПДД было выявлено в Нижнем Тагиле во время проведения профилактического рейда ГИБДД «Автобус-Маршрутка»

31 мая 2017, 10:40Транспорт
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