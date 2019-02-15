Довольны ли автолюбители Нижнего Тагила качеством бензина в Свердловской области?

Бытует мнение, что топливо на сетевых «брендовых» АЗС, принадлежащих крупным игрокам рынка, качественнее, нежели на АЗС, не имеющие известного имени. На это называют несколько причин. Во-первых, у них существуют корпоративные стандарты, во-вторых, они заботятся о репутации.

Кроме того, многие сетевые автозаправочные станции принадлежат вертикально-интегрированным нефтяным компаниям, то есть торгуют бензином и дизельным топливом собственного производства из добытой ими же нефти, что позволяет контролировать не только качество, но и издержки на всех этапах: от производства до реализации.

В это время независимые поставщики топлива, порой так же имеющие сети, в погоне за прибылью, которая была у них до начался очередного этапа налогового манёвра, иногда злоупотребляют доверием горожан. Так, известны случаи, когда высокооктановый бензин разбавляют более дешёвым, с октановым числом ниже.

Минпромышленности публиковало результаты исследований качества дешевого топлива несетевых АЗС и бензина крупных игроков рынка. Согласно результатам, дешевое топливо несетевых АЗС уступает по качеству бензину, который можно приобрести у крупных игроков рынка. Информация о нарушениях передана в Росстандарт. Помимо этого, говорится о случаях недолива топлива.