Смертельный прыжок подростка в Малоистокский пруд на Урале попал на видео

Смертельный прыжок подростка в Малоистокский зафиксировали камеры видеонаблюдения
Появилось видео, ныряющих в пруд на окраине Екатеринбурга подростков. После данного заплыва один ребенок утонул.
В ролике видно, как подростки по очереди прыгают в воду. Один из ребят, перед тем как утонуть, успел прыгнуть в воду несколько раз.
Следователи сейчас опрашивают подростков, которые отдыхали на водоеме. Все обстоятельства гибели школьника выясняются, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга. Тело мальчика спасатели искали в воде около двух часов.