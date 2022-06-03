Смертельный прыжок подростка в Малоистокский пруд на Урале попал на видео

Смертельный прыжок подростка в Малоистокский пруд на Урале попал на видео
Видео

Сегодня, 14:38
Подросток прыгнул в пруд в Екатеринбурге и утонул на глазах у друзей. Произошедшее зафиксировали видеокамеры.
Видео:"Инцидент Екатеринбург"

Смертельный прыжок подростка в Малоистокский зафиксировали камеры видеонаблюдения

Появилось видео, ныряющих в пруд на окраине Екатеринбурга подростков. После данного заплыва один ребенок утонул.

В ролике видно, как подростки по очереди прыгают в воду. Один из ребят, перед тем как утонуть, успел прыгнуть в воду несколько раз.

Следователи сейчас опрашивают подростков, которые отдыхали на водоеме. Все обстоятельства гибели школьника выясняются, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга. Тело мальчика спасатели искали в воде около двух часов.

Сюжеты:
Новости УрФО
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