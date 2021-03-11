Головлёвы. Маменька и сыночек

К сожалению, роли Алексея и Екатерины вышли какие-то проходные в связи с тем, что их персонажам выделяется довольно мало времени. И ещё Алексей как-то совсем уж не похож на ребёнка. Ну это такое дело, театр это условность же. У Екатерины другая проблема — её роль продолжается уже в виде внучки. И беда в том, что там она уже не одна — их двое. И они вроде как близняшки (по крайней мере, судя по их поведению). Вторую внучку играет Юлия Безноскова. И если кто не знает, Катя и Юля друг на друга вообще не похожи. От этого сцены с ними превращаются уже совсем в какой-то карикатурный дикий фарс. Сцена, где они ловят муху, вместо того, чтобы учиться — самая странная и выбивающаяся из общего тона постановки.