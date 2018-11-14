Как только дороги в России стали лучше, Росавтодор разрешил укладывать асфальт в снег

Росавтодор разработал методичку для укладки асфальто-бетона в снег и дождь. Даже температура воздуха ниже нуля на десять градусов не должна останавливать дорожников.

В методичке сказано, что при небольших осадках и низкой температуре можно укладывать асфальт, но при соблюдении нескольких условий: основание должно быть очищено от грязи, снега и луж (это в дождь-то!) и прогрето. Также необходимо увеличить количество катков и рабочих, чтоб успеть выполнить уплотнение смеси до её остывания.

Что произошло со специалистами Росавтодора, остается лишь гадать. Во всех дорожных справочниках приведены таблицы остывания асфальто-бетона только при плюсовых температурах. Ранее даже подумать не могли, что кто-то официально станет работать горячим асфальтом зимой или в дождь.

Научные институты не разработали ни одной таблицы с расчетами времени остывания асфальта в кузовах машин при температуре минус 10 градусов. На сыром основании битум скатывается. Обеспечить необходимое сцепление практически невозможно.

Эту новость последние пару дней активно обсуждают тагильские дорожники. С одной стороны, они получили законную возможность продлить дорожный сезон и сквозь пальцы смотреть на погодные условия. Ведь понятие «сыро» и «влажно» являются субъективными. Что для водителя ливень, вполне может оказаться для дорожника моросящим дождичком. С другой стороны, при работе в таких условиях есть шанс нарваться на серьёзные дефекты в гарантийный период и понести финансовые потери.

Я считаю, что дорожники всей Свердловской области и даже тагильские подрядчики охотно воспользуются этой оказией и будут выполнять дополнительные ремонты дорог поздней осенью, а возможно даже зимой. Ведь летний сезон весь год кормит.

С моей точки зрения, выпуск данной методички обусловлен неспособностью заказчиков контролировать соблюдение технологии ремонта дорог. И это повлекло волну возмущения в обществе. Интернет наводнили видеоролики, на которых дорожники бодро укладывают асфальтовую смесь в снег и лужи. Чтоб оправдаться перед налогоплательщиками, Росавтодор и выпустил новые рекомендации, мол все в порядке, рабочие трудятся в соответствии с нормативами.