Сразу два театра Нижнего Тагила принимают участие в фестивале «Браво!»

Среди конкурсантов и Нижнетагильский театр Драмы со своим спектаклем «Сальто-морале». Кроме того, в конкурсе участвует театр Колледжа искусств Нижнего Тагила. Судить тагильских и других конкурсантов будет компетентное жюри. В его составе - московский критик Ольга Галахова, сопредседатель секции критиков Свердловского отделения СТД РФ Алла Лапина, музыковед и критик Михаил Мугинштейн и другие профессионалы.