Нижний Тагил - в числе лидеров по отравившимся суррогатным алкоголем

Стоит отметить, что риск купить контрафакт в крупной сети намного меньше. Это связанно с тем, что на одну лицензию оформляется продажа алкоголя сразу во всех магазинах сети. Если случится нарушение, то все торговые точки придётся закрыть, на что крупные компании пойти никак не могут. Поэтому они очень тщательно относятся к вопросу закупки алкоголя.