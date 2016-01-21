«Уходить, так с музыкой»! Арендатор из Нижнего Тагила, протестуя против выселения, обещал взорвать здание

Суд постановил, что арендатор обязан освободить занимаемую площадь. Федеральная служба судебных приставов Свердловской области сообщает о том, что мужчина уже трижды привлекался к ответственности за неисполнение постановлений судебного пристава, но продолжал незаконно занимать нежилую площадь. Мужчина несколько раз обращался в суд с требованием отмены или отсрочки решения о его выселении, но всякий раз получал отказ.