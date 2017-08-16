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Posted 16 августа 2017, 19:10

Published 16 августа 2017, 19:10

Modified 3 августа 2022, 23:54

Updated 3 августа 2022, 23:54

Дело о нападении врача на пенсионерку из Нижнего Тагила прекращено из-за отсутствия состава преступления

16 августа 2017, 19:10
Нижнетагильский суд прекратил производство по делу об административном правонарушении по факту нападения терапевта на пенсионерку.

Напомним, что 16 мая 2017 года 67-летняя жительница Нижнего Тагила сообщила в полицию о том, что на неё напал врач поликлиники №3.

Производство по административному делу о данном нападении прекращено решением мирового суда Ленинского района.

Как говорится в судебном решении, при составлении протокола допроса потерпевшей сотрудник полиции допустил ряд существенных ошибок.

Адвокат, представляющий интересы потерпевшей, предположил, что ошибки в протоколе были допущены намеренно, чтобы не портить репутацию медицинского учреждения, передаёт АН «Между строк».

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#Общество#Нижний Тагил#Больница#Пенсионеры#Суд#Насилие#Административное дело#Поликлиника#Нападение#Отказ
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