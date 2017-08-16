Дело о нападении врача на пенсионерку из Нижнего Тагила прекращено из-за отсутствия состава преступления

Posted 16 августа 2017, 19:10
Published 16 августа 2017, 19:10
Modified 3 августа 2022, 23:54
Updated 3 августа 2022, 23:54
Напомним, что 16 мая 2017 года 67-летняя жительница Нижнего Тагила сообщила в полицию о том, что на неё напал врач поликлиники №3.
Производство по административному делу о данном нападении прекращено решением мирового суда Ленинского района.
Как говорится в судебном решении, при составлении протокола допроса потерпевшей сотрудник полиции допустил ряд существенных ошибок.
Адвокат, представляющий интересы потерпевшей, предположил, что ошибки в протоколе были допущены намеренно, чтобы не портить репутацию медицинского учреждения, передаёт АН «Между строк».
© TagilCity.ru