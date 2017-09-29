Вёдра семиклассниц, блэкаут на Вагонке, металлы в воде и дикие цены на дичь: итоги недели в Нижнем Тагиле

Тема образования на этом не закончилась. Под Нижним Тагилом в школе №24 поселка Горноуральский дети (по официальной версии) помогали в благоустройстве школьного стадиона. 16 миллионов за строительство объекта (когда-нибудь) получит подрядчик, а вот привлечь к труду подростков решила местная администрация. Школьники, тем временем, оказались на больничных: кто-то с потянутыми мышцами спин, ног и животов, кто-то - с простудными заболеваниями. Прямую зависимость между тасканием ведер с землей семиклассницами и их работой под дождем с заболеваниями подростков определят, конечно, специалисты, но Пригородная прокуратура уже установила факт нарушения руководством школы федерального закона: ученики школы приучались к труду без письменного разрешения на то родителей.