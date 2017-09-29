Вёдра семиклассниц, блэкаут на Вагонке, металлы в воде и дикие цены на дичь: итоги недели в Нижнем Тагиле

В понедельник синоптики анонсировали заморозки и снег: мелкий моросящий дождь, по сути, прерывался только на четверг - лишь в этот день над городом светило солнце и впечатления от осени стали более яркими и радостными.
Благо, осенние развлечения предполагают уют, тепло и прочие согревающие моменты: и это все есть в подборке событий в свежем Культобзоре TagilCity.ru.
Понедельник закончился мрачно: на Вагонке выключился свет, электричества не было несколько часов. Самое обидное было наблюдать, что в соседнем подъезде свет есть, а у тебя заканчивается зарядка на телефоне и начинается информационная ломка без соцсетей (кто о чем, да?). А если серьезно, то этот блэкаут лишил света не только дома, но и дворы и дороги. Обошлось без происшествий.
Во вторник лучиком света во тьме скандала вокруг свердловской воспитательницы стали слова поддержки от детей и родителей в адрес педагога: пользователи соцсетей призвали руководство соцсферы к адекватности.
Тема образования на этом не закончилась. Под Нижним Тагилом в школе №24 поселка Горноуральский дети (по официальной версии) помогали в благоустройстве школьного стадиона. 16 миллионов за строительство объекта (когда-нибудь) получит подрядчик, а вот привлечь к труду подростков решила местная администрация. Школьники, тем временем, оказались на больничных: кто-то с потянутыми мышцами спин, ног и животов, кто-то - с простудными заболеваниями. Прямую зависимость между тасканием ведер с землей семиклассницами и их работой под дождем с заболеваниями подростков определят, конечно, специалисты, но Пригородная прокуратура уже установила факт нарушения руководством школы федерального закона: ученики школы приучались к труду без письменного разрешения на то родителей.
В среду в Екатеринбурге осеннее обострение дошло до пернатых: вороны закидали камнями стеклянную крышу Ельцин-центра. А тагильчан вновь одолели коммунальные вопросы: Вагонка начала активно жаловаться на низкую температуру отопления и грязную холодную воду (на Алтайке, например, из крана течет компот, по цвету, естественно). Сергей Носов в связи с этим уже побеседовал с коммунальщиками.
Чаще стали поступать и новости со Старателя. Так, тагильчанин поведал историю неосвещенного корта, который так любят местные жители, но не могут использовать его полноценно из-за отсутствия у него хозяев. Ситуация уже на контроле администрации.
Водные вопросы в Нижнем Тагиле всегда наиболее острые. В связи с этим редакция TagilCity.ru провела анализ 8 образцов питьевой воды в Нижнем Тагиле и нашла там тяжелые металлы. В четверг результаты лабораторных исследований стали известны всем желающим.
Еще одним любопытным расследованием редакции стала тематика сезона охоты. Цены на добычу дичи, как оказалось, очень даже дикие или, если позволите, кусачие. Банальные каламбуры, однако, не отменяют высокие расценки на путевки для охотников: на наиболее популярные и интересные виды животных (например, на лося) цены в Нижнем Тагиле начинают от 30 000 рублей. А заканчиваются лишь на занавесе амбиций и кошельков наиболее щедрых охотников. Тем временем в области уже выпал первый снег.
О проблемах тагильского здравоохранения вновь стало известно со слов тагильчанки, которая пожаловалась на недостаточную анестезию во время операции. Вопрос, увы, оказался больше в матобеспечении, нежели в кадрах, но от этого пациентке легче не стало.
В пятницу Екатеринбург захлестнула волна эвакуаций: из-за сообщений о минировании были предприняты экстренные меры более чем в 70 зданиях областного центра.
Нижний Тагил в пятницу порадовался планами по открытию улицы Космонавтов после капитального ремонта и номинированием педагога из Нижнего Тагила на участие в финале Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России-2017» от Свердловской области.
ХК «Спутник» пока тагильских болельщиков не радует - уже 7 поражений на его счету в начале сезона. А вот безопасность тагильчан может повыситься, если городская дума своим новым составом одобрит ремонты в опорных пунктах полиции.
На этом рабочая неделя заканчивается, впереди выходные и редакция TagilCity.ru настоятельно рекомендует отдыхать задорно, но безопасно!
© Александра Постоногова, TagilCity.ru