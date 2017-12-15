Больше рожать, лучше убирать снег и честно платить: итоги недели в Нижнем Тагиле

Если кто-то не торопится тратить свои деньги по обязательствам, то другие широко и смело распоряжаются бюджетными средствами. Так, расходование средств в дорожной сфере вызывает вопросы у горожан. Так, дорога на Серебрянку, на которую потрачено 270 миллионов рублей, по факту выстоит всего пару лет - в этом уверен общественник Никита Чапурин. Он обвинил дорожников в бессмысленной трате денежных средств. Также в Нижнем Тагиле комиссия, обследовавшая городские дороги и тротуары на предмет уборки снега и льда, выявила нарушения условий зимнего содержания. За некачественно выполненные работы подрядчики не получат оплату - и это должно настроить их на нормальную работу в течение всего зимнего сезона.