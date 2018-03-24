Государственный сексизм, подорожник для медицины и снег: итоги недели в Нижнем Тагиле

Ну а теперь к итогам недели. Опекуны Нижнего Тагила столкнулись с проблемой: ежегодно опекаемые дети должны проходить медосмотр. В поликлинике на Вагонке семьи не только простояли в очередях несколько часов, но и не смогли за 1 раз пройти всех специалистов. Тагильчанка рассказала, что один из трех ее опекаемых детей и вовсе упал в обморок в ожидании приема.
История об еще одной пострадавшей семье, где погиб маленький мальчик, закончилась неожиданно: по делу о смерти Савелия Гладыша ранее осужденная Светлана Кексель была оправдана. Примечательно, что за несколько дней до этого, когда в Нижний Тагил приехал министр здравоохранения, коллектив именно инфекционной больницы получил многочисленные грамоты. В числе награжденных была и главврач инфекционки Марина Холманских, которую семья погибшего малыша сейчас подозревает в использовании брата-полпреда для отмены обвинительного приговора. Мать мальчика планирует подавать кассационную жалобу.
Недавно свердловские больницы были проверены журналистами телеканала Пятница. Наши коллеги обнаружили массу неприятных моментов в медучреждениях региона: длительное ожидание бесплатного приема и моментальный платный прием к этим же специалистам, платные справки от нарколога для водительских прав без особых осмотров и удручающим состоянием зданий. Это не чуждо и Нижнему Тагилу: так, женская консультация в Дзержинском районе ждет переезд с 2015 года. Из-за аварийного состояния часть помещений были закрыты, долгое время специалисты не могли подобрать здание для переезда. Сейчас принято решение о переносе ЖК с улицы Коминтерна в поликлинику на улице Окунева, переезд состоится уже осенью. Станет ли это хорошим решением или будет прикладыванием подорожника на открытый перелом - покажет время и расскажут пациенты.
Тем не менее, в медицине города заговорили о бережливости и ремонте. Наконец-то. Разделение потоков пациентов (чтобы сопливые не ходили рядом со здоровыми), создание удобной среды (а не 1 неработающий лифт на все здание), акцент на семьи (вспомните про опекунов) и устранение очередей - все это обещают внедрить в поликлиниках города уже в 2019 году.
О том, что нужно беречь свой город, напомнили в Нижнем Тагиле и собаководам: за выгул собак в неположенном месте в 2017 году наказаны 69 человек. Конечно, в городе пока нет специализированных площадок для выгула, но и использование детских площадок или территорий школ, садиков или парков - тоже не выход. Поэтому в городе началась работа по созданию площадок для выгула.
В Свердловской области был выбран лучший дворник - им оказался житель Нижнего Тагила Владимир Моисеенков.
Сотрудникам сферы ЖКХ часто приходится бороться не только с погодой (ох уж эти мартовские снегопады), но и с несознательными гражданами. В некоторых случаях даже приходится подключать силы полиции. Так, на ГГМ в Нижнем Тагиле появились матершинные объявления о продаже наркотиков. Во-первых, незаконная расклейка рекламы, во-вторых, вообще все незаконно. Кто такой дерзкий - предстоит выяснить полиции. Я бы на их месте «поснимала пальчики» с объявлений, но не уверена, что до этого дойдет: на домах адреса сайтов с наркотиками висят годами, куда уж нам до поиска нелегальных расклейщиков...
Жалобами на нарушения налогового и трудового кодексов закончились отношения тагильчанки с работодателем ООО «Защита плюс». Женщина заявляет об отсутствии трудоустройства и других нарушениях, а в компании официально заявляют о соблюдении законов. А неофициально в редакцию поступила информация, что фирма угрожала изданию подать в суд. Наблюдаем. Если фирма действительно докажет факт трудоустройства и должных выплат по этой сотруднице, то редакция обязательно напишет опровержение. Или наоборот, опубликует решение органов о наказании за выявленные нарушения.
Кстати, истории про особые отношения с прессой последнее время не прекращаются: скандал в Госдуме о возможных домогательствах Леонида Слуцкого к журналисткам стал поводом целой акции по отзыву сотрудников СМИ с заседаний Госдумы. Занятно выразился по этому поводу Фатих Сибагатуллин - депутат Госдумы из Татарстана: он назвал журналистов слугами и практически обвинил в возможных домогательствах самих женщин, проведя аналогию с известной пословицей. Откровения журналисток похожи на выдержки из эротических романов, а реакция политиков - на сексизм. И вся эта история была бы смешной, если бы не была такой грустной.
Напомним, что в тагильской политике женщин не меньше, чем мужчин, поэтому подобных историй ждать в Нижний Тагиле, надеюсь, не придется.
Наверное, с этого нужно было начать итоги недели, но я решила дать вам возможность немного отдохнуть от политики. Итак, выборы минули. В Нижнем Тагиле все новости о выборах можно прочитать по этой ссылке - там информации очень много. Напомню только о самых важных фактах: у Путина в Нижнем Тагиле - 75,22%, а среди объектов для благоустройства выбран парк «Народный».
Традиционно обо всех событиях выходных рассказывает Культобзор. Аномальное количество снега, выпавшее в последние дни, скоро начнет таять, и Никита Чапурин рассказал о том, почему со снегом растает и асфальт.
© Александра Логинова, TagilCity.ru