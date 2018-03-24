Государственный сексизм, подорожник для медицины и снег: итоги недели в Нижнем Тагиле

Недавно свердловские больницы были проверены журналистами телеканала Пятница. Наши коллеги обнаружили массу неприятных моментов в медучреждениях региона: длительное ожидание бесплатного приема и моментальный платный прием к этим же специалистам, платные справки от нарколога для водительских прав без особых осмотров и удручающим состоянием зданий. Это не чуждо и Нижнему Тагилу: так, женская консультация в Дзержинском районе ждет переезд с 2015 года. Из-за аварийного состояния часть помещений были закрыты, долгое время специалисты не могли подобрать здание для переезда. Сейчас принято решение о переносе ЖК с улицы Коминтерна в поликлинику на улице Окунева, переезд состоится уже осенью. Станет ли это хорошим решением или будет прикладыванием подорожника на открытый перелом - покажет время и расскажут пациенты.