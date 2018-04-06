Всё об оленях: итоги недели в Нижнем Тагиле

Стадо настоящих оленей попало на камеру автолюбителя из Ноябрьска. Несколько десятков животных шли прямо по дороге, не обращая особого внимания на двигавшийся навстречу автомобиль. Особых претензий к животным нет: они не подчиняются ПДД.
Зато есть вопросы к другой компании на дороге: еще один автолюбитель снял видео, как полтора десятка парней перебегают дорогу на красный. В интернете сразу провели аналогию с видео про оленей из Ноябрьска.
Вообще весна сильно повлияла на всех участников дорожного движения. Вот-вот оттают все автоподснежники, которые не заводились в морозы, и в городе начнутся шумные гонки на «классике». А пока дороги Нижнего Тагила ввергает в шок поведение тех, кто претендует на звание или самых умных, или самых наглых. В частности, на односторонней Газетной вновь была замечена машина, едущая против шерсти - прямо в лоб всему потоку. Спасибо, что не на большой скорости.
Если вы думаете, что дорожная тема в итогах недели закрыта, то вы почти правы. Финальным аккордом в ней расскажу историю о свердловских гаишниках. Об откровенном беспределе гаишников в Кушве говорят все собеседники редакции, с которыми мы так или иначе затрагиваем эту тему. Вспомните декабрьское ДТП с участием Лексуса и автобуса, где водитель по данным свидетелей был сильно пьян. ГИБДД прислало редакции ответ с подписью лично начальника Демина, что никого на алкоголь не проверяли ибо не нашли признаков опьянения у участников аварии.
Но разные свидетели массово говорят, что молодой водитель был сильно в хлам. А ГИБДД говорит, что это папа-бизнесмен, прибывший на место помогать сыну, был пьяным. А сын, мол, не был. И вообще, это свидетели завидуют владельцу Лексуса, известному бизнесмену. Вишенкой на торте всей этой истории становится фраза начальника отделения пропаганды Управления ГИБДД Татьяны Бердниковой: «Мы давным давно никого не покрываем». No comments.
Вопросы к профпригодности возникают и в отношении других бюджетников. Так, в Николо-Павловском медик Евгения Казанцева 1,5 недели следила за состоянием ребенка, но не смогла обнаружить у него менингит. 8-летний мальчик был госпитализирован на скорой и скончался в инфекционной больнице Нижнего Тагила. Минздрав проведет проверку, но легче от этого никому уже не станет.
Еще одной трагедией едва не обернулось общение жителя Николо-Павловского с тагильскими врачами низкой пробы. Мужчина 4 дня проходил с инфарктом, тогда как врач Демидовской больницы (отделение на Кузнецкого, 12) и вовсе диагностировала у пациента с высоким давлением остеохондроз.
Для полного комплекта интересностей о тех, кто официально живет на деньги налогоплательщиков, напомню об истории со смертью Станислава Головко в отделении полиции на Вагонке. На этой неделе все трое фигурантов были отпущены из-под стражи - теперь им назначен домашний арест. Один из подозреваемых, по данным защиты, приходится родственником экс-руководителя Дзержинского суда. Кого цитировать в этой ситуации - Лаврова или Бердникову - выбрать сложно. А семья погибшего хочет перевести расследование в Екатеринбург для объективности.
Признаю, что итоги этой недели получились очень напряженными. Да и оленей (которые парнокопытные) я на самом деле очень люблю. Просто персонажи на этой неделе какие-то все как под копирку. Но есть в итогах первой недели апреля и много всего позитивного.
Во-первых, редакция TagilCity.ru отметила 10-летие. Ну как отметила. Мы не закатывали банкетов, не отменяли рабочий день, не звали «нужных людей» отмечать. Как-то не до того... У нас полным ходом идет работа. Всего полторы недели остались до главного мероприятия - церемонии вручения Премии «Человек года-2018», где определятся достойнейшие жители Нижнего Тагила. В рамках презента в честь нашего юбилея для 50 счастливых победителей розыгрыша подготовлены 100 билетов на это красивое и интересное событие. А также сделана любопытная подборка фактов об итогах 10 лет работы TagilCity.ru.
Во-вторых, мы собрали несколько смешных историй и одну трагическую об индустрии чудес в Нижнем Тагиле. Рекомендую прочитать - и тем, кто верит, и тем, кто не верит в магов, гадалок и эзотериков.
В-третьих, традиционный Культобзор. Он включил в себя наиболее интересные события городских площадок. Поэзия, хоккей и Пасха - эти выходные будут очень насыщенными для людей с самыми разными интересами.
Спасибо, что вы с нами!
© Александра Логинова, TagilCity.ru