Всё об оленях: итоги недели в Нижнем Тагиле

Если вы думаете, что дорожная тема в итогах недели закрыта, то вы почти правы. Финальным аккордом в ней расскажу историю о свердловских гаишниках. Об откровенном беспределе гаишников в Кушве говорят все собеседники редакции, с которыми мы так или иначе затрагиваем эту тему. Вспомните декабрьское ДТП с участием Лексуса и автобуса, где водитель по данным свидетелей был сильно пьян. ГИБДД прислало редакции ответ с подписью лично начальника Демина, что никого на алкоголь не проверяли ибо не нашли признаков опьянения у участников аварии.